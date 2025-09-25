Цены на бензин бьют рекорды: почему топливо дорожает и чего ждать в ближайшее время

В августе бензин подорожал в среднем на 1,8%

25 сентября 2025

Потребительские цены на бензин в РФ в августе выросли на 1,8% Фото: Илья Московец © URA.RU В августе средняя потребительская цена на бензин в России увеличилась на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно опубликованным данным Росстата, производители бензина за тот же период повысили оптовые цены на 11,7%. В годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 12,8%. Как свидетельствует статистика, удорожание топлива было зафиксировано в 49 регионах страны, при этом наиболее значительный рост отмечен в Чечне (на 15,9%) и Дагестане (на 14,7%). Сколько стоит бензин и что ждать в будущем — в материале URA.RU. Сколько стоит бензин Топливо в России подорожало на 22% за последние два года Фото: Илья Московец © URA.RU За последние два года стоимость топлива в России увеличилась на 22%, писал telegram-канал Baza. Наибольший рост зафиксирован на бензин марки Аи-98, цена на который выросла на 25%. Второе место занимает Аи-92 с увеличением стоимости на 23%. На третьей позиции находится Аи-95, подорожавший на 17%, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, в начале сентября стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже достигла исторического максимума, превысив 82 тысячи рублей за тонну. К концу месяца цены немного снизились, но оставались на высоком уровне. Так, по данным на 17 сентября, в ходе торгов, состоявшихся на Петербургской товарно-сырьевой бирже, стоимость дизельного топлива достигла самого высокого значения за последние два года, а цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум. Дизельное топливо с поставкой в европейскую часть России подорожало на 2,4%, достигнув отметки 68 720 рублей за тонну. В регионе «Урал и Сибирь» рост составил 1,33%, и стоимость топлива увеличилась до 67 006 рублей за тонну. В то же время в зоне «Сибирь и Дальний Восток» цена осталась без изменений, поскольку в течение дня не было зафиксировано ни одной сделки. Бензин марки Аи-92 подорожал до 73 208 рублей за тонну, что на 0,09% выше предыдущего рекордного значения, установленного днем ранее. В то же время бензин Аи-95 подешевел на 0,43%, его цена составила 79 071 рубль за тонну. В регионе «Сибирь и Дальний Восток» наблюдается сближение цен на бензин АИ-92 и Аи-95 — 75 649 и 76 236 рублей за тонну соответственно. Почему цены на топливо летят в космос Рост цен во многом обусловлен изменениями в механизме компенсаций нефтяным компаниям Фото: Денис Моргунов © URA.RU Одной из причин роста является действующая модель торгов, при которой нефтяные компании обязаны выставлять на биржу лишь 15% от произведенного топлива. Эти небольшие партии мгновенно раскупаются, что создает ажиотажный спрос и провоцирует рост цен. Власти стремятся сдерживать рост розничных цен, оказывая давление на нефтяные компании через Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Однако это приводит к тому, что розничные сети, пытаясь застраховать себя от убытков, не снижают цены даже при наличии такой возможности. В середине сентября в ряде регионов, включая Нижегородскую, Ростовскую области, Крым и Дальний Восток, были зафиксированы случаи дефицита топлива и перебои с поставками. Проявлялось это в виде ограничений объема продаж, временного закрытия независимых АЗС или объявлений о снижении поставок. Основными причинами кризиса эксперты называют рост внутреннего спроса в период уборочной страды и отпусков, плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, а также снижение производства из-за атак дронов на инфраструктуру. В качестве мер поддержки предлагаются субсидии и льготная логистика для удаленных регионов, регулирование экспортных цен, а также инвестиции в ремонт и ввод новых мощностей на НПЗ. Помимо этого, увеличение стоимости топлива в значительной степени связано с изменениями в системе компенсаций, предоставляемых нефтяным компаниям. Как отметил эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, за период с января по август выплаты по демпферному механизму из федерального бюджета снизились примерно на 46%. В результате, нефтяные компании начали компенсировать недополученные средства за счет повышения цен на топливо на биржевых торгах. Что будет с ценами на бензин дальше В ближайшие месяцы рост цен будет сдержаннее, чем летом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Согласно прогнозу Игоря Юшкова, в предстоящие месяцы повышение цен будет менее выраженным по сравнению с летним периодом. Эксперт отметил, что удорожание бензина не ожидается столь стремительным, как это происходило в июле и августе 2025 года, а также не исключил замедления темпов роста цен. Юшков подчеркнул, что биржевые котировки могут несколько снизиться из-за уменьшения спроса. Однако динамика оптовых цен не всегда отражается на розничных ценниках. Как указывает кандидат экономических наук Николай Кульбака, стоимость бензина по сравнению с осенью 2024 года практически не изменилась. Но сейчас возникла иная проблема — страна столкнулась с существенным дефицитом бензина, причиной которого стали атаки беспилотников, а также сложности с транспортировкой топлива из-за перегруженной логистики. В условиях стабильного рынка цена на бензин обычно бы росла. Однако за последние 10 лет темпы удорожания бензина были ниже динамики потребительских цен. Пока государство продолжает сдерживать рост стоимости топлива, сохраняется риск дефицита, сказал Кульбака. Какой прогноз дают эксперты на октябрь В октябре продолжится умеренный рост цен Фото: Денис Моргунов © URA.RU В октябре 2025 года цены на бензин в России продолжат умеренный рост, заявила преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова. Литр АИ-92 подорожает на 2–4%, до 60–62 рублей, а АИ-95 — на 3–5%, до 65–68 рублей. Основными причинами этого являются рекордно высокие биржевые котировки, повышение акцизов с начала года на 14%, а также производственные и логистические ограничения. В годовом выражении рост цен окажется более значительным: на 8–9% для АИ-92 и на 10–12% для АИ-95 по сравнению с октябрем прошлого года. Однако государственные меры, включая ограничения на экспорт топлива, сглаживают динамику, предотвращая резкий скачок и делая удорожание планомерным. Рост цен на бензин уже обогнал инфляцию Розничные цены на бензин в России сейчас заметно опережают общий темп роста цен. Об этом сообщил «Коммерсант». Как отметил старший аналитик БКС Кирилл Бахтин, несмотря на такую динамику, розничные цены по-прежнему существенно уступают оптовым, которые за последний месяц увеличились на 7%. По мнению эксперта, относительно сдержанное повышение стоимости топлива на автозаправках обусловлено мерами государственного регулирования со стороны ФАС. В ГД предложили регулировать цены на топливо В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Введение регулирования цен на топливо в России является необходимой мерой, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике, представитель фракции ЛДПР Валерий Селезнев. По его мнению, инициатива, выдвинутая фракцией, направлена на защиту населения страны от резких колебаний стоимости топлива в периоды нестабильности. «Россия добывает нефти больше, чем весь Евросоюз, и наши граждане вправе ожидать, что бензин будет доступен всегда и по разумной цене», — отметил парламентарий. Слова передает РИА Новости. Минэнерго ведет работу над стабилизацией стоимости бензина Министерство энергетики осуществляет ежедневный мониторинг состояния топливного рынка и принимает меры для удержания цен на бензин в стабильных пределах. Министерство энергетики осуществляет ежедневный мониторинг состояния топливного рынка и принимает меры для удержания цен на бензин в стабильных пределах. Как отмечают в ведомстве, анализ динамики цен проводится на регулярной основе, а вопросы обеспечения топливом находятся под постоянным контролем совместно с региональными администрациями. «В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости», — заявили в министерстве энергетики.

