Пермячка отсудила деньги у «Like Центра» Аяза Шабутдинова

Жительница Перми обратилась в суд, чтобы получить обратно деньги за прохождение курсов в «Like Центре». Его основателем является Аяз Шабутдинов, которого судят за мошенничество. Пермячка оказалась недовольна качеством предоставленного ей курса, сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
«Жительница Перми приобрела в 2022 году в „Like Центре“ курс „Бизнес под ключ“. Курс стоил 199 000 рублей, и пермячка полностью его оплатила. Программа курса не оправдала ее ожиданий „ввиду поверхностного обучения и отсутствия какой-либо практической пользы“. Проучившись чуть более трех месяцев, женщина обратилась в „Like Центр“ с требованием вернуть ей деньги. Переговоры о возврате средств длились полгода. В итоге организация вернула лишь 6950 рублей. Тогда пермячка обратилась в суд и потребовала всю сумму, которую оплатила», — сообщили в Кировском райсуде.
Суд пришел к выводу, что организация обязана выплатить женщине не только всю стоимость курса обучения, но и штраф. В общей сложности женщина отсудила у «Like Центра» более 350 000 рублей.
Известно, что основателем «Like Центра» является выросший в Куеде Пермского края Аяз Шабутдинов. Он стал известен на всю страну тем, что продавал людям курсы на тему того, как открыть бизнес и разбогатеть. Сейчас Шабутдинов находится в СИЗО, его судят за мошенничество.
