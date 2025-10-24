Минобороны: российские силы ПВО за ночь сбили 111 беспилотников ВСУ
24 октября 2025 в 09:17
Фото: © URA.RU
В ночь на 24 октября силами противовоздушной обороны было уничтожено 111 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
