Замглавы подведа мэрии Челябинска, попавшаяся на взятках, пыталась покинуть СИЗО

Заместитель директора МКУ «Городская среда» мэрии Челябинска Снежана Довженко, обвиняемая в коррупции, 6 февраля пыталась покинуть СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сделать ей этого не удалось, решение первой инстанции оставлено в силе.
«Судебная коллегия Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора, постановление районного суда оставила без изменения. В удовлетворении доводов адвоката было отказано», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
В своей жалобе адвокат Довженко просил суд апелляционной инстанции избрать своей подзащитной более мягкую меру пресечения. По его мнению, женщину можно было отправить под домашний арест. Его доводы не нашли отклика у суда. Довженко оставили в СИЗО до 14 марта. Не исключено, что данная мера в последующем будет продлена.
Довженко была задержана в середине января сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. Поводом стал вскрывшийся факт коррупции в стенах МКУ «Городская среда». Предварительно, с января по март 2022 года женщина получала откаты от представителя бизнеса, за что помогала ему быстро и беспрепятственно оформлять документы для размещения нестационарных торговых объектов. Первоначальная сумма взяток составила 40 тысяч рублей. Сейчас следствие ищет иные эпизоды противоправных действий обвиняемой.
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