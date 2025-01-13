Силовики задержали сотрудницу структуры челябинской мэрии

СК допрашивает сотрудницу КУиЗО мэрии Челябинска по делу о взятках

14 января 2025 в 13:08 Размер текста - 17 +

СК и полиция задержали трех подозреваемых по делу о коррупции в челябинском МКУ «Городская среда» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда» Полиция и СК задержали по делу о взятке замдиректора МКУ «Городская среда» мэрии Челябинска и двух предполагаемых соучастников. Об этом сообщили источники URA.RU. «По версии следствия, женщина получила около 50 тысяч рублей за содействие в незаконном размещении ларьков и парковок. Сегодня в учреждении прошли обыски, также оперативно-следственные мероприятия прошли по месту жительства всех фигурантов дела — посредника и бизнесмена-взяткодателя. Мэрия оказывает полное содействие», — пояснил инсайдер. Источник уточнил, что оперативно-следственные действия проводят сотрудники управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региона совместно с СКР. В пресс-службах силовых структур воздержались от комментариев, в администрации города пообещали подготовить информацию позже. По информации URA.RU, проверка проводилась силовиками в тесном взаимодействии с новым руководством города. Не исключено, что в ходе расследования будет затронута деятельность комитета по управлению имуществом и земельными отношениями (КУиЗО) администрации областного центра. В ближайшее время всем фигурантам расследования предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Летом 2022 года силовики уже обыскивали МКУ «Городская среда». Тогда были задержаны бывший руководитель учреждения Александр Грезев и два его экс-зама: Сергей Любимов и Вадим Левченко. Всех троих обвинили в получении взяток. По версии следствия, откаты они получали от владельцев незаконных ларьков, с которыми, по сути, должны были бороться. Предполагаемым организатором коррупционной ОПГ выступил Петр Конарев, являвшийся на тот момент советником мэра Натальи Котовой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция и СК задержали по делу о взятке замдиректора МКУ «Городская среда» мэрии Челябинска и двух предполагаемых соучастников. Об этом сообщили источники URA.RU. «По версии следствия, женщина получила около 50 тысяч рублей за содействие в незаконном размещении ларьков и парковок. Сегодня в учреждении прошли обыски, также оперативно-следственные мероприятия прошли по месту жительства всех фигурантов дела — посредника и бизнесмена-взяткодателя. Мэрия оказывает полное содействие», — пояснил инсайдер. Источник уточнил, что оперативно-следственные действия проводят сотрудники управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региона совместно с СКР. В пресс-службах силовых структур воздержались от комментариев, в администрации города пообещали подготовить информацию позже. По информации URA.RU, проверка проводилась силовиками в тесном взаимодействии с новым руководством города. Не исключено, что в ходе расследования будет затронута деятельность комитета по управлению имуществом и земельными отношениями (КУиЗО) администрации областного центра. В ближайшее время всем фигурантам расследования предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Летом 2022 года силовики уже обыскивали МКУ «Городская среда». Тогда были задержаны бывший руководитель учреждения Александр Грезев и два его экс-зама: Сергей Любимов и Вадим Левченко. Всех троих обвинили в получении взяток. По версии следствия, откаты они получали от владельцев незаконных ларьков, с которыми, по сути, должны были бороться. Предполагаемым организатором коррупционной ОПГ выступил Петр Конарев, являвшийся на тот момент советником мэра Натальи Котовой.