13 января 2025

Силовики задержали сотрудницу структуры челябинской мэрии

СК допрашивает сотрудницу КУиЗО мэрии Челябинска по делу о взятках
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение крыши в центре для бездомных. Челябинск, следственный комитет, ск
СК и полиция задержали трех подозреваемых по делу о коррупции в челябинском МКУ «Городская среда» Фото:
новость из сюжета
Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Полиция и СК задержали по делу о взятке замдиректора МКУ «Городская среда» мэрии Челябинска и двух предполагаемых соучастников. Об этом сообщили источники URA.RU.

«По версии следствия, женщина получила около 50 тысяч рублей за содействие в незаконном размещении ларьков и парковок. Сегодня в учреждении прошли обыски, также оперативно-следственные мероприятия прошли по месту жительства всех фигурантов дела — посредника и бизнесмена-взяткодателя. Мэрия оказывает полное содействие», — пояснил инсайдер. Источник уточнил, что оперативно-следственные действия проводят сотрудники управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региона совместно с СКР.

В пресс-службах силовых структур воздержались от комментариев, в администрации города пообещали подготовить информацию позже. По информации URA.RU, проверка проводилась силовиками в тесном взаимодействии с новым руководством города. Не исключено, что в ходе расследования будет затронута деятельность комитета по управлению имуществом и земельными отношениями (КУиЗО) администрации областного центра. В ближайшее время всем фигурантам расследования предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Летом 2022 года силовики уже обыскивали МКУ «Городская среда». Тогда были задержаны бывший руководитель учреждения Александр Грезев и два его экс-зама: Сергей Любимов и Вадим Левченко. Всех троих обвинили в получении взяток. По версии следствия, откаты они получали от владельцев незаконных ларьков, с которыми, по сути, должны были бороться. Предполагаемым организатором коррупционной ОПГ выступил Петр Конарев, являвшийся на тот момент советником мэра Натальи Котовой.

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Полиция и СК задержали по делу о взятке замдиректора МКУ «Городская среда» мэрии Челябинска и двух предполагаемых соучастников. Об этом сообщили источники URA.RU. «По версии следствия, женщина получила около 50 тысяч рублей за содействие в незаконном размещении ларьков и парковок. Сегодня в учреждении прошли обыски, также оперативно-следственные мероприятия прошли по месту жительства всех фигурантов дела — посредника и бизнесмена-взяткодателя. Мэрия оказывает полное содействие», — пояснил инсайдер. Источник уточнил, что оперативно-следственные действия проводят сотрудники управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региона совместно с СКР. В пресс-службах силовых структур воздержались от комментариев, в администрации города пообещали подготовить информацию позже. По информации URA.RU, проверка проводилась силовиками в тесном взаимодействии с новым руководством города. Не исключено, что в ходе расследования будет затронута деятельность комитета по управлению имуществом и земельными отношениями (КУиЗО) администрации областного центра. В ближайшее время всем фигурантам расследования предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Летом 2022 года силовики уже обыскивали МКУ «Городская среда». Тогда были задержаны бывший руководитель учреждения Александр Грезев и два его экс-зама: Сергей Любимов и Вадим Левченко. Всех троих обвинили в получении взяток. По версии следствия, откаты они получали от владельцев незаконных ларьков, с которыми, по сути, должны были бороться. Предполагаемым организатором коррупционной ОПГ выступил Петр Конарев, являвшийся на тот момент советником мэра Натальи Котовой.
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Ссылки по теме
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