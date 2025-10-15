В Екатеринбурге цены на шиномонтаж к зиме варьируются от 2400 до 4000 рублей, такая стоимость актуальна для шин диаметром от 15 до 18 дюймов. URA.RU подготовило инфографику с ценами в популярных шиномонтажных мастерских города.
Эксперты советуют «переобуваться» на зимнюю резину тогда, когда столбик термометра стабильно опускается ниже +7 градусов. Синоптики спрогнозировали заморозки и дожди со снегом в Свердловской области. По данным Gismeteo, дожди вместе со снегом задержатся в регионе минимум до 25 октября.
Ранее URA.RU рассказывало, что автомобилисты забронировали свободные места на шиномонтаж. Некоторые станции заняты на две недели вперед.
