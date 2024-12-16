Создатели уральского дрона «Упырь» попали под санкции Евросоюза

«Уралвагонзавод» попал в 15-й пакет санкций Евросоюза
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Производство fpv-дрона Упырь. Екатеринбург, fpv дрон, фпв дрон, дрон упырь, сборка фпв дрона, производство квадрокоптеров
Дроны предприятия широко применяются на СВО Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В новый 15-й пакет санкций Евросоюза попало екатеринбургское предприятие «Уралдронзавода», где разработали FPV-дрон «Упырь», модели которого широко применяются войсками ЦВО в зоне спецоперации РФ на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте Совета ЕС.

«Компания производит беспилотник FPV под названием „Упырь“, который широко использовался с осени 2023 года… Беспилотник неоднократно успешно применялся против украинской армии», — следует из заявления о причинах санкций. Предприятие находится на 497-м месте в списке.

FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Беспилотник также презентовали президенту РФ Владимиру Путину и его полпреду в УрФО Артему Жоге. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.

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В новый 15-й пакет санкций Евросоюза попало екатеринбургское предприятие «Уралдронзавода», где разработали FPV-дрон «Упырь», модели которого широко применяются войсками ЦВО в зоне спецоперации РФ на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте Совета ЕС. «Компания производит беспилотник FPV под названием „Упырь“, который широко использовался с осени 2023 года… Беспилотник неоднократно успешно применялся против украинской армии», — следует из заявления о причинах санкций. Предприятие находится на 497-м месте в списке. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Беспилотник также презентовали президенту РФ Владимиру Путину и его полпреду в УрФО Артему Жоге. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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