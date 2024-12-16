Создатели уральского дрона «Упырь» попали под санкции Евросоюза

«Уралвагонзавод» попал в 15-й пакет санкций Евросоюза

16 декабря 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Дроны предприятия широко применяются на СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В новый 15-й пакет санкций Евросоюза попало екатеринбургское предприятие «Уралдронзавода», где разработали FPV-дрон «Упырь», модели которого широко применяются войсками ЦВО в зоне спецоперации РФ на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте Совета ЕС. «Компания производит беспилотник FPV под названием „Упырь“, который широко использовался с осени 2023 года… Беспилотник неоднократно успешно применялся против украинской армии», — следует из заявления о причинах санкций. Предприятие находится на 497-м месте в списке. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Беспилотник также презентовали президенту РФ Владимиру Путину и его полпреду в УрФО Артему Жоге. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новый 15-й пакет санкций Евросоюза попало екатеринбургское предприятие «Уралдронзавода», где разработали FPV-дрон «Упырь», модели которого широко применяются войсками ЦВО в зоне спецоперации РФ на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте Совета ЕС. «Компания производит беспилотник FPV под названием „Упырь“, который широко использовался с осени 2023 года… Беспилотник неоднократно успешно применялся против украинской армии», — следует из заявления о причинах санкций. Предприятие находится на 497-м месте в списке. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Беспилотник также презентовали президенту РФ Владимиру Путину и его полпреду в УрФО Артему Жоге. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.