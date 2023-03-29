В Екатеринбурге отправлен за решетку соратник экс-вора в законе Трофы

29 марта 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Авторитет забрал у бизнесмена пять миллионов (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Криминальный авторитет Илья Рейс (считается связанным с экс-вором в законе Андреем Трофимовым — Трофой) отправлен в колонию на 3,5 года за участие в криминальной схеме по обману бизнесмена Евгения Пономарева, у которого забрали пять миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга. «Назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года, шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде. Приговор выносила Алена Хабарова, под чьим председательством ранее была отправлена за решетку группировка, незаконно переводившая миллиарды рублей за границу. Илья Рейс считался ключевой фигурой в криминальной схеме, по которой соратники Трофы, предположительно, получили крупную сумму. Источник агентства, знакомый с деталями дела, посчитал приговор Рейсу мягким и подчеркнул, что в будущем наказание могут значительно ужесточить. При этом авторитет выплатит пять миллионов, которые потерял бизнесмен. Инцидент с участием Рейса произошел в 2020 году в кафе «Оазис» у Шарташского рынка в Екатеринбурге. Там Евгений Пономарев встретился с людьми, которыми оказались соратники Трофы, известные как Коршун и Художник. Они убедили бизнесмена вложить пять миллионов в поставку сладостей в Дагестан, однако посреди сделки в кафе вошел Рейс, забрал деньги и сбежал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Криминальный авторитет Илья Рейс (считается связанным с экс-вором в законе Андреем Трофимовым — Трофой) отправлен в колонию на 3,5 года за участие в криминальной схеме по обману бизнесмена Евгения Пономарева, у которого забрали пять миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга. «Назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года, шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде. Приговор выносила Алена Хабарова, под чьим председательством ранее была отправлена за решетку группировка, незаконно переводившая миллиарды рублей за границу. Илья Рейс считался ключевой фигурой в криминальной схеме, по которой соратники Трофы, предположительно, получили крупную сумму. Источник агентства, знакомый с деталями дела, посчитал приговор Рейсу мягким и подчеркнул, что в будущем наказание могут значительно ужесточить. При этом авторитет выплатит пять миллионов, которые потерял бизнесмен. Инцидент с участием Рейса произошел в 2020 году в кафе «Оазис» у Шарташского рынка в Екатеринбурге. Там Евгений Пономарев встретился с людьми, которыми оказались соратники Трофы, известные как Коршун и Художник. Они убедили бизнесмена вложить пять миллионов в поставку сладостей в Дагестан, однако посреди сделки в кафе вошел Рейс, забрал деньги и сбежал.