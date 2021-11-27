Пермский ТЦ, который не могут продать, подорожал на треть

Ранее ТЦ стоил 240 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Торговый центр Star Mall, расположенный в Перми по адресу ул. Революции, 5а стал дороже на 80 млн. Объявление с новой ценой ТЦ в 320 млн рублей опубликовано на портале «Авито». Его пытаются продать с весны этого года.

«Торговый центр в центре города, 6160 м², стоимость 320 млн», — сообщается в объявлении. ТЦ выставили на продажу весной этого года за 240 млн рублей.

Продавец пятиэтажного торгового центра обещает якорных арендаторов (DNS, Монетка), современную постройку и отделку, большую парковочную зону, а также малый срок окупаемости. Также автор объявления сообщает, что по соседству с ТЦ располагается множество построек и пешеходный переход, что обеспечивает активный трафик.

Пятиэтажное ТЦ располагается у дороги по адресу ул. Революции, 5а Авито