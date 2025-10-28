Мэрия выразила соболезнования семье и родным погибшего Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В селе Аксарка простились с бойцом из Приуральского района ЯНАО Матвеем Кузнецовым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. На СВО он проявил мужество и верность воинскому долгу, за что был удостоен медали «За отвагу».

«В селе Аксарка состоялась церемония прощания с Матвеем Кузнецовым. Наш земляк погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, проявив мужество и верность воинскому долгу, был удостоен медали „За отвагу“» — написано в telegram-канале администрации Приуральского района.

Там добавили, что самоотверженность и героизм Кузнецова навсегда останутся в памяти родных, друзей, сослуживцев и всех жителей Приуральского района. Мэрия муниципалитета скорбит о невосполнимой утрате вместе с ними и выражает искренние соболезнования.

