В ЯНАО простились с погибшим на СВО кавалером медали «За отвагу». Фото
Мэрия выразила соболезнования семье и родным погибшего
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В селе Аксарка простились с бойцом из Приуральского района ЯНАО Матвеем Кузнецовым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. На СВО он проявил мужество и верность воинскому долгу, за что был удостоен медали «За отвагу».
«В селе Аксарка состоялась церемония прощания с Матвеем Кузнецовым. Наш земляк погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, проявив мужество и верность воинскому долгу, был удостоен медали „За отвагу“» — написано в telegram-канале администрации Приуральского района.
Там добавили, что самоотверженность и героизм Кузнецова навсегда останутся в памяти родных, друзей, сослуживцев и всех жителей Приуральского района. Мэрия муниципалитета скорбит о невосполнимой утрате вместе с ними и выражает искренние соболезнования.
Фото: Приуральский. ЯНАО https://t.me/c/1616872544/134183
