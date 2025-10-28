Путин провел встречу с губернатором Ямала: о чем они говорили

В ходе беседы был затронут вопрос сокращения детской смертности на Ямале Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ провел встречу в Кремле с губернатором Ямала. Обсуждались демографическая ситуация в регионе, сокращение младенческой смертности, развитие гражданской авиации, строительство нового терминала в Салехарде и переход школ Ямала на первую смену. О ключевых темах беседы между Владимиром Путиным и Дмитрием Артюховым — в подборке URA.RU.

Сокращение младенческой смертности на Ямале

В ходе беседы был затронут вопрос сокращения детской смертности на Ямале, которая уменьшилась в 5,4 раза с 2010 года. Глава страны восхитился столь хорошим показателем.

«Младенческая смертность понизилась в 5,4 раза [с 2010 года]. Это хороший показатель. Очень хороший показатель», — сказал Путин.

Глава Ямала признался, что этот вопрос всегда выделял регион в плохом смысле и был «дамокловым мечом», на который указывали и говорили, что этого никогда не изменить. Тем не менее, округ добился результата. Артюхов также отметил, что «за каждой цифрой статистики, конечно, стоит большая концентрация медицинских специалистов».

Строительство нового терминала в Салехарде

Глава Ямала Дмитрий Артюхов сообщил Владимиру Путину, что новый терминал аэропорта в Салехарде откроют в 2028 году. Гражданское авиасообщение в регионе развивается так, чтобы пассажиры могли летать без транзитов в Москве. «Здесь [в презентации] показано развитие авиации. Как вы неоднократно говорили, летать надо не через Москву, рейсы должны быть между регионами напрямую, 37 рейсов поддерживается», — отметил глава округа.

Качество водоснабжения в муниципалитетах Ямала

Президент России Владимир Путин указал губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову на существующие в регионе проблемы с качеством воды. Он уточнил, что это один из наиважнейших пунктов, чтоб позаботиться о здоровье населения.

«Чтобы о здоровье людей позаботиться, нужно, конечно, уделить особое внимание качеству питьевой воды. Это проблема региона, вы знаете», — сказал Путин.

Вторая смена в школах Ямала уйдет в прошлое

Вторая смена у школьников ЯНАО в ближайшем будущем уйдет в прошлое. Это случится благодаря восстановлению и строительству новых школ. «Восемь новых школ строим, еще порядка шести находятся в капитальном ремонте. Я думаю, по мере ввода — часть школ вводится в следующем учебном году — еще через год проблема во многом будет уже уходить», — уточнил Артюхов, отвечая на вопрос президента.

Артюхов поблагодарил президента за юбилей Нового Уренгоя

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту России Владимиру Путину о прошедшем юбилее Нового Уренгоя, поблагодарив от имени всех ямальцев за праздник, которому было присвоено федеральное значение. «Хочу Вам особые слова благодарности передать от всех северян. Мы работали по большому государственному распоряжению», — отметил губернатор ЯНАО в разговоре с Путиным.