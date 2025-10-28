Артюхов поблагодарил Путина за поддержку ЯНАО

Особая гордость Артюхова - прирост многодетных семей на Ямале Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку региональных проектов и высокую оценку демографической политики Ямала. Он акцентировал внимание на устойчивом экономическом развитии региона и успехах в социальных инициативах, которые повышают уровень жизни жителей Арктики.

«Благодарю нашего Президента Владимира Владимировича Путина за поддержку ямальских проектов и высокую оценку достижений региона в демографической политике. Стабильное экономическое развитие Ямала позволяет нам двигаться вперед во всех ключевых для северян направлениях. Особое внимание уделяем вопросам, которые определяют рост благополучия наших жителей», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

По его словам, внимание федеральных властей к потребностям северных территорий помогает Ямалу добиваться рекордов по рождаемости и реализации масштабных образовательных и инфраструктурных проектов. Так, например, уже сейчас введено в эксплуатацию 17 новых школ и 30 детских садов, что позволит сократить число вторых смен и обеспечить возможность заниматься спортом рядом с домом для всех детей.

