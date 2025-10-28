Артюхов поблагодарил Путина за поддержку ЯНАО
Особая гордость Артюхова - прирост многодетных семей на Ямале
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку региональных проектов и высокую оценку демографической политики Ямала. Он акцентировал внимание на устойчивом экономическом развитии региона и успехах в социальных инициативах, которые повышают уровень жизни жителей Арктики.
«Благодарю нашего Президента Владимира Владимировича Путина за поддержку ямальских проектов и высокую оценку достижений региона в демографической политике. Стабильное экономическое развитие Ямала позволяет нам двигаться вперед во всех ключевых для северян направлениях. Особое внимание уделяем вопросам, которые определяют рост благополучия наших жителей», — написал Артюхов в своем telegram-канале.
По его словам, внимание федеральных властей к потребностям северных территорий помогает Ямалу добиваться рекордов по рождаемости и реализации масштабных образовательных и инфраструктурных проектов. Так, например, уже сейчас введено в эксплуатацию 17 новых школ и 30 детских садов, что позволит сократить число вторых смен и обеспечить возможность заниматься спортом рядом с домом для всех детей.
Кроме развития социальной инфраструктуры, губернатор сообщил президенту о досрочном выполнении указа по ликвидации аварийного жилья. В 2024 году регион завершил расселение миллиона квадратных метров деревянного жилфонда. Артюхов добавил, что следующей задачей станет строительство равного объема современного жилья для северян. Также глава ЯНАО поблагодарил Владимира Путина за особое внимание к 50-летию Нового Уренгоя. В юбилейный год город заметно преобразился благодаря поддержке ключевых нефтегазовых компаний и участию самих горожан.
