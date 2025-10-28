Логотип РИА URA.RU
Ямал — лучшая территория детства: подробности доклада Артюхова Путину о новых школах и детских садах

Губернатор ЯНАО Артюхов сообщил Путину о строительстве школ и детских садов
28 октября 2025 в 17:07
Артюхов побывал в Кремле с рабочей встречей

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов доложил президенту РФ Владимиру Путину о построенных детских садах и школах в ЯНАО. Подробности рабочей встречи сообщаются на официальном сайте президента России. 

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу — сделать лучшую территорию детства, несмотря на очень суровый климат», — сообщил Артюхов Путину. На Ямале открыто 17 школ и 30 новый детских садов, а также спортивные объекты самых разных направлений и размеров.

На встрече с президентом Путиным Артюхов рассказал о социально-экономическом развитии региона на текущий момент. Особое внимание было уделено рождаемости и сокращению детской смертности в ЯНАО. 

