Ямал — лучшая территория детства: подробности доклада Артюхова Путину о новых школах и детских садах

Артюхов побывал в Кремле с рабочей встречей Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов доложил президенту РФ Владимиру Путину о построенных детских садах и школах в ЯНАО. Подробности рабочей встречи сообщаются на официальном сайте президента России.

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу — сделать лучшую территорию детства, несмотря на очень суровый климат», — сообщил Артюхов Путину. На Ямале открыто 17 школ и 30 новый детских садов, а также спортивные объекты самых разных направлений и размеров.