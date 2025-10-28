Приложение или колл-центр: как в ЯНАО быстрее записаться на прием к врачу

Эффективнее всего записывать к врачам через «Госуслуги» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ежедневно жители ЯНАО сталкиваются с трудностями при записи на прием к врачам. Десятки обращений с просьбой разобраться северяне публикуют в ямальских пабликах. Как оказалось, многие с первого раза не могут попасть на прием к терапевту или записаться к узкому специалисту. Что сделать и куда обращаться, чтобы быстрее получить помощь узнали корреспонденты URA.RU.

Как записаться к врачу на Ямале: способы и приложения

Первое, что мы можем сделать, это зайти на портал yamalmed или «Госуслуги» и попробовать записаться там. Далее можно установить приложение «К врачу» и выбрать нужного специалиста.

Если указанные сервисы дают сбой, то власти предлагают звонить в колл-центр. К примеру, жители Нового Уренгоя могут записаться или узнать информацию по этим номерам: 939-600, 939-601, 939-602, 939-60.

В поликлиниках установлены также информаты, в которых можно взять талоны. Они выдаются для записей на две недели вперед, а выкладываются рано утром.

Эффективное приложение для записи к врачу в ЯНАО

На практике быстрее всего записаться получилось через «Госуслуги». Преимуществом стало и то, что на портале отображаются свободные окна врачей, которые не прикреплены к вашему участку. Записаться можно к любому свободному.

В приложении «К врачу» часто наблюдаются сбои: не отображаются записи или наличие докторов. Скорее всего, там вы не найдете актуальной информации о свободных окнах.

Что касается записи через колл-центр, то и здесь придется ждать. Из-за большого количества обращений операторы чаще всего отвечают не сразу. Ловить талоны в информатах в 6 утра, особенно если вы живете на другом конце города и у вас есть дети и работа, тоже оказалось не самым удобным вариантом.

Как вызвать врача на дом в Новом Уренгое

Здесь ямальцам также предложено несколько вариантов: колл-центр, приложение «К врачу» и yamalmed. Но и в этом случае проще оказалось дозвониться в колл-центр нежели использовать приложение, которое снова дало сбой. Заполняя данные профиля, система выкидывает из приложения. При этом придет ли к вам врач зависит от симптомов, которые вы укажете. Если их будет слишком много, то вам предложат вызвать скорую или ехать сразу в больницу.