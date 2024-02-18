Отремонтировать школу в ЯНАО подрядчику помешали учеба и плохая погода

По условиям контракта, строители должны были освоить чуть более двух млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подрядчик ООО «РУЗИ» уклонился от выполнения условий контракта, по которому обязался выполнить ремонт школы № 18 в Новом Уренгое (ЯНАО). Ямальское управление федеральной антимонопольной службы сообщило о том, что включило ООО «РУЗИ» в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Как следует из судебного постановления, исполнить договорные обязательства на два млн рублей строителям помешали сложные погодные условия и учебный процесс в Новоуренгойской школе.

«Ямало-Ненецкое УФАС России приняло решение о включении ООО «РУЗИ» в РНП. Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения ранее заключенного контракта на выполнение работ по текущему ремонту на объекте: МБОУ С (К)Ш №18 г. Новый Уренгой. Ранее территориальное управление ведомства рассмотрело обращение МКУ «Управление муниципального хозяйства» г. Новый Уренгой об одностороннем отказе от исполнения контракта с ООО «РУЗИ», — сообщает ямальское УФАС на своем сайте.

Управление муниципального хозяйства отказалось от услуг ООО «РУЗИ», так как подрядчик ремонтные работы не выполнял. По условиям контракта, строители должны были освоить чуть более двух млн рублей.

Как следует из постановления Арбитражного суда автономного округа, опубликованного на сайте ведомства, представитель ООО «РУЗИ» объяснил, что выполнить работы невозможно до окончания учебного процесса в школе. Кроме того, мешали неблагоприятные погодные условия и прочие факторы.

Представители ООО «РУЗИ» пытались обжаловать решение антимонопольной службы. 16 февраля суд вынес решение об отказе в удовлетворении требований заявителя. По данным СБИС, ООО «РУЗИ» занимается перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также подрядами по строительству жилых и нежилых зданий, монтажными работами и пр.

Агентство URA.RU направило официальный запрос в администрацию Нового Уренгоя с просьбой прокомментировать ситуацию с отложенным ремонтом школы № 18. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) в школе №9 ученики и преподаватели часто заболевают из-за проблем с отоплением здания. Об этом родители школьников сообщили в социальной сети «ВКонтакте».