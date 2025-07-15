В Челябинске снизились цены на арендное жилье

В Челябинске за год выбор арендных квартир, сдаваемых на длительный срок, увеличился на 69%. При этом стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась на 7% до 25 000 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске число сдаваемых в аренду квартир увеличилось на 69%. Больше всего в городе увеличилось предложение однокомнатных (+69%), двухкомнатных (+59%) и трехкомнатных форматов жилья (+63%) и студий (+86%)», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, в Туле и Улан-Удэ цены на долгосрочную аренду квартир снизились на 14%, в Москве — на 13%, в Екатеринбурге, Краснодаре и Владивостоке — на 11%, в Нижнем Новгороде — на 9%, в Воронеже — на 8%. А во Владимире, Липецке, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Барнауле цены арендного жилья наравне с Челябинском в среднем упали на 7%.
При этом в Челябинске стоимость аренды однушек и трешек снизилась на 8%, а аренды студий — на 9%.
Дешевле всего снять квартиру в июне 2025 года было в Брянске (19 тысяч рублей в месяц), Кирове (20 тысяч рублей), Ульяновске (22 тысячи рублей). А самое дорогое арендное жилье сдавалось в Москве (70 тысяч рублей в месяц), Сочи (65 тысяч рублей), Хабаровске (45 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (43 тысячи рублей).
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