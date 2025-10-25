Столицу региона ожидает плавное понижение температуры Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

На предстоящей неделе, с 27 октября по 2 ноября, в Челябинске в ночные часы ожидается понижение температуры до одного градуса ниже нуля. Начнется дождь, а к воскресенью прогнозируется снег. Об этом заявили синоптики «Гисметео».

«Со среды, 29 октября, в городе будут дожди. В пятницу они прекратятся, станет пасмурно. Однако уже в субботу осадки начнутся снова. В завершении недели — небольшой снег с дождем. В ночные часы — до одного градуса ниже нуля», — сообщили метеорологи.

В дневное время температура будет колебаться от 12 до пяти градусов тепла. Четверг и пятница предполагаются наиболее ветреными.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске в первые дни осенних каникул ожидается солнечная погода с ночными заморозками. С середины недели небо затянет облаками.