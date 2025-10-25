В аэропорту Челябинска объявили, какие рейсы оставят на зиму

В аэропорту Челябинска перешли на зимнее расписание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова c 26 октября переходит на зимний график полетов. Для пассажиров будут доступны 20 прямых авианаправлений, включая перелеты по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья. Об этом сообщается в telegram-канале воздушной гавани.

«В зимний период из Челябинска будет выполняться 20 прямых рейсов. В их числе 12 по России, четыре — в страны СНГ и еще четыре по международным направлениям. Полеты будут обслуживать 16 авиакомпаний», — уточняется в сообщении.

В зимнем расписании останутся наиболее востребованные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Так, на линии Москва—Челябинск будут «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»: до восьми рейсов в сутки. До Санкт-Петербурга продолжат летать «Россия» и «Победа», предусмотрены четыре рейса в неделю авиакомпании «Smartavia».

Направление на Сочи сохранят сразу четыре перевозчика, а до Краснодара к «NordStar» добавятся «Уральские авиалинии» — новые рейсы стартуют с 26 октября. Среди обновлений сезона — прямой рейс до Ханты-Мансийска, который станет выполнять «РусЛайн». Сохранятся перелеты в Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Норильск, Сургут и Калининград.

В сегменте международных и чартерных рейсов из Челябинска этой зимой будут доступны направления в Ереван, Минск, Ош, Душанбе, а также в Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Пхукет и Камрань. Последний маршрут возобновляет Azur Air.