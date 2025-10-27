В Сургуте строят новую дорогу в восточной части города

Движение по автодороге запустят 20 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) к 20 ноября планируют открыть движение по новой автодороге на улицах Тюменской и Монтажников. Работы ведутся по просьбам жителей, сообщил URA.RU заместитель директора городского УКС Евгений Васюков.

«По контракту до конца ноября все работы должны быть выполнены. В сроки успеваем. Стоимость порядка 90 миллионов рублей — это только муниципальные средства», — рассказал Васюков.

По его словам, новая дорога позволит разгрузить единственный выезд из микрорайона «Голд Фиш» по улице Гидростроителей. Местные жители на протяжении нескольких лет обращались в администрацию с просьбой о строительстве альтернативного маршрута.

