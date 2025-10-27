В Тюмени на четыре часа задерживается вылет рейса в Когалым
Рейс задерживается почти на четыре часа
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тюмени задерживается вылет рейса в Когалым. Задержка составит почти четыре часа, сообщает табло аэропорта Рощино.
«Рейс UT 227, авиакомпания „ЮТэйр“. Маршрут Тюмень — Когалым. Запланированный вылет — 15:15, фактический вылет запланирован на 19:00», — гласит информация на онлайн-табло.
По данным Gismeteo, в Когалыме в настоящий момент около двух градусов тепла. При этом отмечается западный ветер силой до 12 метров в секунду. В авиакомпании отметили, что рейс задержан по техническим причинам, подробности не сообщаются. Ранее стало известно о задержке рейса из Тюмени в Салехард.
