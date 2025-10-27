Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

В Сургуте закрылся популярный ресторан

27 октября 2025 в 17:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Мишка Бар» и Marmelad прекратили работу

«Мишка Бар» и Marmelad прекратили работу

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В центре Сургуте (ХМАО) закрылся ресторан «Мишка Бар». Об этом руководство объявило в соцсети «ВКонтакте».

«„Мишка Бар“ закрывается. Навсегда. Спасибо за доверие», — говорится в сообщении. В городе также перестал работать и лаунж-бар Marmelad.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылась первая кондитерская панкейков Fluffy. Франшиза специализируется на японских десертах, вроде панкейков, моти, а также популярных в TikTok желейных котов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал