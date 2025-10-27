В Сургуте закрылся популярный ресторан

«Мишка Бар» и Marmelad прекратили работу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В центре Сургуте (ХМАО) закрылся ресторан «Мишка Бар». Об этом руководство объявило в соцсети «ВКонтакте».

«„Мишка Бар“ закрывается. Навсегда. Спасибо за доверие», — говорится в сообщении. В городе также перестал работать и лаунж-бар Marmelad.