В Сургуте закрылся популярный ресторан
27 октября 2025 в 17:04
«Мишка Бар» и Marmelad прекратили работу
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В центре Сургуте (ХМАО) закрылся ресторан «Мишка Бар». Об этом руководство объявило в соцсети «ВКонтакте».
«„Мишка Бар“ закрывается. Навсегда. Спасибо за доверие», — говорится в сообщении. В городе также перестал работать и лаунж-бар Marmelad.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылась первая кондитерская панкейков Fluffy. Франшиза специализируется на японских десертах, вроде панкейков, моти, а также популярных в TikTok желейных котов.
Подписаться
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал