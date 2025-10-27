Житель ХМАО пытался пронести в суд спрятанный в ремне нож

В Мегионе обвиняемый пытался пронести в суд нож в пряжке ремня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Мегионском городском суде обвиняемый пытался пронести на заседание нож, спрятав его в пряжке ремня. Сотрудник службы безопасности вовремя заметил угрозу и забрал предмет, сообщили в окружном УФССП.

«В городском суде Мегиона во время досмотра посетителя выявлен нож — предмет, запрещенный к проносу в здания судов. Нож скрытого ношения, находившийся в ремне посетителя, был обнаружен младшим судебным приставом по ОУПДС, младшим лейтенантом внутренней службы Геннадием Михайловым», — сообщило ведомство на официальном сайте.

Мужчина пришел в суд как обвиняемый. Пристав объяснил ему, что в суд нельзя проносить опасные предметы. После этого югорчанин сам снял ремень, в котором был спрятан нож. В суде напомнили, что приносить оружие или любые предметы, которые могут быть опасны для людей, строго запрещено.

