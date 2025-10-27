В ХМАО назвали среднюю стоимость бизнеса в индустрии красоты

Салон красоты в ХМАО в среднем стоит 600 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Югре купить готовый салон красоты в среднем стоит около 600 тысяч рублей. Такие данные привели аналитики сервиса «Авито Бизнес 360». Больше всего пользователей интересуются покупкой уже работающих салонов — таких 91%. Ещё 5% хотят арендовать бизнес, а 3% ищут партнеров.

«Подавляющее большинство пользователей (91%), искавших бизнес в сфере красоты в ХМАО, интересовались его покупкой, 5% хотели снять его в аренду, 3% искали партнера, а 1% — инвесторов. Средняя цена такого предприятия в 2025 году составила 600 000 рублей», — рассказали эксперты агентству URA.RU.

Большая часть предложений (55%) связана с продажей бьюти-бизнеса. Ещё 39% объявлений касаются поиска партнеров, 4% — аренды, а 3% — привлечения инвестиций.

По данным «Авито Услуг», за январь–сентябрь 2025 года в Югре вырос спрос на аренду рабочих мест для мастеров — на 6% по сравнению с прошлым годом. Особенно активны массажисты (+39%), тату-мастера (+20%), косметологи (+19%), бровисты и визажисты (+16%).

Все больше специалистов переходят на работу в коворкинги — готовые бьюти-пространства с оборудованными местами. В таких салонах мастера оплачивают только время аренды и сразу получают доступ к коммуникациям и технике, что позволяет экономить на открытии собственного бизнеса.