Власти ХМАО вводят новые льготы для нефтяников
Власти ХМАО упростили получение лицензий на добычу полезных ископаемых для строительства нефтепроводов
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
Власти ХМАО утвердили новый административный регламент, упрощающий получение лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых для строительства нефтепроводов. Теперь компании смогут получать права на пользование участками недр без проведения аукциона. Соответствующий документ опубликован на портале правительства ХМАО.
«Услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Целью которых является разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов», — следует из документа.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что новый порядок позволит компаниям быстрее получать необходимые материалы для инфраструктурных проектов. Максимальный срок предоставления услуги составит 45 рабочих дней.
