В Сургуте назвали школу, которая следующей пройдет реконструкцию

Детей на время ремонта переведут в другие школы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Начальная школа №1 в Сургуте (ХМАО) станет следующей в очереди на капитальный ремонт. Об этом URA.RU рассказал мэр города Максим Слепов.

«В ближайших планах у нас ремонт школы №1. Новые школы будут открываться, и мы сможем завести в ремонт еще больше. Проблема не столько в деньгах, сколько в том, куда временно пересадить детей», — пояснил Слепов.

По данным мэрии, городу требуется не менее 13 новых школ. Все они уже включены в план развития.

Продолжение после рекламы