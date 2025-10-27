В Сургуте назвали школу, которая следующей пройдет реконструкцию
Детей на время ремонта переведут в другие школы
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Начальная школа №1 в Сургуте (ХМАО) станет следующей в очереди на капитальный ремонт. Об этом URA.RU рассказал мэр города Максим Слепов.
«В ближайших планах у нас ремонт школы №1. Новые школы будут открываться, и мы сможем завести в ремонт еще больше. Проблема не столько в деньгах, сколько в том, куда временно пересадить детей», — пояснил Слепов.
По данным мэрии, городу требуется не менее 13 новых школ. Все они уже включены в план развития.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте после реконструкции открыли школу №8 имени Сибирцева. В здании полностью обновили учебное пространство.
