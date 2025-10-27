Адвокат опального экс-депутата из ХМАО заявил о нарушениях в уголовном деле

Защитник бывшего депутата думы Урая Леонарда Насибуллина намерен направить в суд кассационную жалобу, в которой настаивает на нарушениях при рассмотрении дела. Адвокат указал на несоответствия в документах, которые требуют дополнительной проверки. Об этом сообщил защитник Геннадий Борыгин.

«Если Насибуллин в начале признан не виновным, то у него не может быть продолжения и тем более продолжаемого преступления. Суд не смутило, что эпизоды различны по времени, месту совершения, способам совершения и наступившим последствиям. Это малая часть допущенных нарушений», — заявил Борыгин. Он также добавил, что защита будет настаивать на тщательной проверке всех обстоятельств дела в кассационной инстанции.