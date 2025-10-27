Власти ХМАО объявили аукцион по продаже елок к Новому году

В ХМАО стартовали торги по продаже новогодних елок Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Югре стартовал прием заявок на участие в аукционе по продаже лесных насаждений для заготовки елей и других хвойных деревьев к Новому году. Об этом сообщил департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО извещает о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений для осуществления заготовки елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. Торги проводятся в электронной форме», — сообщило ведомство на официальном сайте.

Заявки от желающих будут собирать в течение 31 дня. За месяц до Нового года пройдет аукцион. Победитель получит право легально рубить елки для продажи к Новому году.

