Первые елки наряжают в Сургуте уже в конце октября

В Сургуте (ХМАО) начали наряжать первые елки в конце октября. Одна из них появилась около торгового центра.

«Елку начали устанавливать днем в воскресенье. К вечеру — уже нарядили. Прохожие от удивления даже фотографировались с елкой и шутили, что кто-то очень хочет приблизить Новый год», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском районе (ХМАО) торжественно открыли новогодний фонтан «огни Арктики». Инициаторами арт-объекта стали сами жители.

