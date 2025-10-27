Логотип РИА URA.RU
В Сургуте начали наряжать первые елки. Фото

27 октября 2025 в 17:20
Первые елки наряжают в Сургуте уже в конце октября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) начали наряжать первые елки в конце октября. Одна из них появилась около торгового центра.

«Елку начали устанавливать днем в воскресенье. К вечеру — уже нарядили. Прохожие от удивления даже фотографировались с елкой и шутили, что кто-то очень хочет приблизить Новый год», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском районе (ХМАО) торжественно открыли новогодний фонтан «огни Арктики». Инициаторами арт-объекта стали сами жители.

Одну из первых елок нарядили в Сургуте около торгового центра

Фото: Валерия Ткачева

