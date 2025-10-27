В ХМАО ушла из жизни легендарная журналистка

В Ханты-Мансийске на 89-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры РФ, легенда югорской журналистики Альбина Уфимцева (Глухих). Она более полувека работала в средствах массовой информации более полувека.

Глухих родилась в Тобольске. В годы войны семья переехала в Ханты-Мансийск. Она окончила Московский библиотечный институт и работала в Иркутске. В 1976 году Глухих вернулась в Югру. Там она стала корреспондентом «Ленинской правды». В 2016 году вышла её книга «Судьба журналиста», где она рассказала о своей жизни.