В ХМАО ушла из жизни легендарная журналистка
В ХМАО скончалась легендарная журналистка, посвятившая более полувека профессии
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ханты-Мансийске на 89-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры РФ, легенда югорской журналистики Альбина Уфимцева (Глухих). Она более полувека работала в средствах массовой информации более полувека.
«Из жизни ушла Альбина Сергеевна Глухих (Уфимцева), заслуженный работник культуры Российской Федерации, член союза журналистов РСФСР, ветеран труда. Легенда журналистики Югры, незаурядная личность, свидетель и летописец легендарной эпохи освоения Севера», — сообщила вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова в своем telegram-канале.
Глухих родилась в Тобольске. В годы войны семья переехала в Ханты-Мансийск. Она окончила Московский библиотечный институт и работала в Иркутске. В 1976 году Глухих вернулась в Югру. Там она стала корреспондентом «Ленинской правды». В 2016 году вышла её книга «Судьба журналиста», где она рассказала о своей жизни.
Прощание с Альбиной Сергеевной состоится 29 октября в 14:10 в ритуальном зале ОКБ Ханты-Мансийска. Отпевание пройдет в церкви на Восточном кладбище. Редакция URA.RU выражает искренние соболезнования родным и близким.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!