Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В ХМАО ушла из жизни легендарная журналистка

В ХМАО скончалась известная журналистка Альбина Глухих
27 октября 2025 в 17:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ХМАО скончалась легендарная журналистка, посвятившая более полувека профессии

В ХМАО скончалась легендарная журналистка, посвятившая более полувека профессии

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ханты-Мансийске на 89-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры РФ, легенда югорской журналистики Альбина Уфимцева (Глухих). Она более полувека работала в средствах массовой информации более полувека.

«Из жизни ушла Альбина Сергеевна Глухих (Уфимцева), заслуженный работник культуры Российской Федерации, член союза журналистов РСФСР, ветеран труда. Легенда журналистики Югры, незаурядная личность, свидетель и летописец легендарной эпохи освоения Севера», — сообщила вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова в своем telegram-канале.

Глухих родилась в Тобольске. В годы войны семья переехала в Ханты-Мансийск. Она окончила Московский библиотечный институт и работала в Иркутске. В 1976 году Глухих вернулась в Югру. Там она стала корреспондентом «Ленинской правды». В 2016 году вышла её книга «Судьба журналиста», где она рассказала о своей жизни.

Продолжение после рекламы

Прощание с Альбиной Сергеевной состоится 29 октября в 14:10 в ритуальном зале ОКБ Ханты-Мансийска. Отпевание пройдет в церкви на Восточном кладбище. Редакция URA.RU выражает искренние соболезнования родным и близким.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал