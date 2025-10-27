Свердловчанин, снявший кожу с мертвой жены, сдался полиции после звонка подруги

Подозреваемый в убийстве задержан Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Березовского Рафис Х., который убил жену Ольгу и снял с нее кожу, сдался полиции после того, как ее подруга забила тревогу. Женщина заметила, что Ольга несколько дней не выходит на связь, рассказала URA.RU их знакомая.

«Она не могла дозвониться до подруги неделю. И сказала Рафису: „Если она мне не позвонит, то завтра иду в полицию“. После этого он пошел сдаваться полиции», — сообщила собеседница агентства.