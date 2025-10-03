03 октября 2025

Пермская телебашня поздравит учителей праздничной иллюминацией

Пермская телебашня включит праздничную подсветку 5 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иллюминация будет работать с 20:00 до полуночи
Иллюминация будет работать с 20:00 до полуночи Фото:

В Перми 5 октября на улице Крупской главная телебашня города будет украшена специальной архитектурно-художественной подсветкой. Повод — День учителя.

«Специально разработанная тематическая подсветка будет работать на пермской телебашне с 20:00 до 24:00. Поздравительную акцию для всех всех учителей, преподавателей и педагогов региона организует Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр», — сообщили URA.RU в пресс-службе Филиала РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».

День учителя в России отмечается 5 октября. Праздник учрежден в 1994 году указом президента, однако его история началась еще в 1965 году в СССР, когда его отмечали в первое воскресенье октября.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермская телебашня включила праздничную подсветку в День знаний. А 22 августа в честь Дня государственного флага РФ телебашня  окрасилась в триколор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 5 октября на улице Крупской главная телебашня города будет украшена специальной архитектурно-художественной подсветкой. Повод — День учителя. «Специально разработанная тематическая подсветка будет работать на пермской телебашне с 20:00 до 24:00. Поздравительную акцию для всех всех учителей, преподавателей и педагогов региона организует Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр», — сообщили URA.RU в пресс-службе Филиала РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра». День учителя в России отмечается 5 октября. Праздник учрежден в 1994 году указом президента, однако его история началась еще в 1965 году в СССР, когда его отмечали в первое воскресенье октября. Ранее URA.RU сообщало, что Пермская телебашня включила праздничную подсветку в День знаний. А 22 августа в честь Дня государственного флага РФ телебашня  окрасилась в триколор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...