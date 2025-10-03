Пермская телебашня поздравит учителей праздничной иллюминацией

В Перми 5 октября на улице Крупской главная телебашня города будет украшена специальной архитектурно-художественной подсветкой. Повод — День учителя.
«Специально разработанная тематическая подсветка будет работать на пермской телебашне с 20:00 до 24:00. Поздравительную акцию для всех всех учителей, преподавателей и педагогов региона организует Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр», — сообщили URA.RU в пресс-службе Филиала РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».
День учителя в России отмечается 5 октября. Праздник учрежден в 1994 году указом президента, однако его история началась еще в 1965 году в СССР, когда его отмечали в первое воскресенье октября.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермская телебашня включила праздничную подсветку в День знаний. А 22 августа в честь Дня государственного флага РФ телебашня окрасилась в триколор.
