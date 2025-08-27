Пермская телебашня изменит цвет в честь Дня знаний

В Перми 1 сентября на улице Крупской главная телебашня города будет украшена специальной архитектурно-художественной подсветкой. Повод — День знаний.
«Праздничное освещение будет работать с 21:00 до полуночи. Коллектив учреждения желает крепкого здоровья, энергии, терпения и успехов в предстоящем учебном году, высоких результатов, новых достижений и профессиональных побед», — сообщили URA.RU в пресс-службе Филиала РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».
Ранее URA.RU сообщало о том, что телебашня в Перми окрасилась в триколор. Это произошло 22 августа в честь Дня государственного флага РФ.
