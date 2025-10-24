SHOT: взрыв в жилом доме Элисты, два человека пострадали
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В жилом доме в Калмыкии произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
«Взрывное устройство сработало сегодня около 19 часов в 9-этажном доме в Элисте. В настоящее время на месте работают все оперативные службы. В данный момент известно, что пострадали два человека», — проинформировал telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать осколочная граната. Из близлежащих квартир было эвакуировано 60 человек.
