«Не веришь, что я резать буду?»: свердловчанин убил подругу за отказ в интиме

Суд уже вынес приговор фигуранту Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ирбите (Свердловская область) Александр Овсянников жестоко избил, а потом зарезал свою знакомую, которая отказалась вступить с ним в половую связь. Убийство произошло в момент, пока в соседней комнате спал их общий друг. Подробности криминальной истории — в заметке URA.RU.

По версии следствия, вечером 24 августа 2024 года Овсянников пришел в гости к другу со спиртом. Там уже была жертва. Они стали распивать напиток втроем, позже друг ушел спать. Овсянников предложил женщине переспать, та согласилась, но потом отказалась, сославшись, что их может заметить знакомый. Александр позвал ее к себе домой, но получил отказ. Началась ссора.

Александр Овсянников написал явку с повинной Фото: Илья Московец © URA.RU

«Она стала обзывать его обидными словами. Он сказал ей, чтобы она взяла свои слова обратно, дважды ударил ее руками по голове, затем ногами. Но женщина не останавливалась. Тогда он заявил ей, что сейчас убьет ее, будет резать. Он сходил на кухню за ножом и ударил ее в грудь, а потом в шею. Затем выбросил его и ушел из дома», — сказано в приговоре. Эксперты установили, что Овсянников ударил погибшую ножом четыре раза.

Продолжение после рекламы

Когда друг проснулся, то увидел труп. Он побежал к соседке, чтобы рассказать о случившемся. Мужчина заявил, что слышал, как Александр угрожал жертве. «Я лежал на диване, но слышал, как Овсянников кричал: „Что, не веришь, что я тебя сейчас резать буду?“ — заявил свидетель.