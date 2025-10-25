В Екатеринбурге появилась, предположительно, первая новогодняя елка в 2025 году — она появилась 25 октября у входа в магазин в Академическом районе. Об этом рассказала читательница URA.RU.

Ранее стало известно, что с 14 ноября в Екатеринбурге начнется возведение ледового городка в Историческом сквере, который заменил прежнюю площадку на Площади 1905 года. Ледовый городок будет работать с 30 декабря 2025 года по 18 января 2026 года, сопровождаясь конкурсами и ярмарками. Также в Екатеринбурге уже начали продавать новогодние елки. Цены на этот традиционный символ праздника находятся в диапазоне от 3 тысяч до 100 тысяч рублей.