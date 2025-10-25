В Екатеринбурге заметили первую новогоднюю елку. Фото
Елку заметили у магазина «Перекресток» в Академическом районе
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге появилась, предположительно, первая новогодняя елка в 2025 году — она появилась 25 октября у входа в магазин в Академическом районе. Об этом рассказала читательница URA.RU.
«Екатеринбург, 25 октября. Наверное, это первая Елка в городе, а может даже в Свердловской области. Отличился Академический район», — поделилась собеседница.
Ранее стало известно, что с 14 ноября в Екатеринбурге начнется возведение ледового городка в Историческом сквере, который заменил прежнюю площадку на Площади 1905 года. Ледовый городок будет работать с 30 декабря 2025 года по 18 января 2026 года, сопровождаясь конкурсами и ярмарками. Также в Екатеринбурге уже начали продавать новогодние елки. Цены на этот традиционный символ праздника находятся в диапазоне от 3 тысяч до 100 тысяч рублей.
Фото: читательница URA.RU
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!