Как изменились цены на яйца за год в Свердловской области. Инфографика

В Свердловской области цены на куриные яйца снизились на 12,8% за год
26 октября 2025 в 08:35
К концу октября цены на яйца начали стремиться вверх

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость яиц в Свердловской области за год снизилась на 12,8%, в целом с октября 2024-го цены постоянно варьировались. Подробнее об этом — в инфографике URA.RU.

Пик стоимости десятка яиц был достигнут в январе 2025-го. Тогда их в среднем продавали за 111,17 рубля. С апреля по май стоимость не опускалась ниже 94 рублей в среднем. К августу 2025 года цены достигли отметки в 81,91 рубля в среднем.

Ранее URA.RU рассказывало, что на стоимость яиц влияют несколько факторов, один из которых — сезонность. Кроме того, цены зависят от качества корма, который дают курицам, а также влияет и ситуация на рынке. 

Фото: URA.RU

