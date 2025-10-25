В Свердловской области продают семью павлинов за 100 тысяч рублей

Все пять павлинов содержатся в огороженном вольере Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березовском (Свердловской области) выставили на продажу семейство индийских синих павлинов за 100 тысяч рублей. Продаются один самец и четыре самки, все возраста около пяти лет, следует из объявления.

«Продам семью взрослых половозрелых индийских синих павлинов, возраст пять лет. Павлин и четыре павы... Держу павлинов 15 лет, по семейным обстоятельствам вынуждена расстаться с птицей. Продам только всех вместе», — говорится в объявлении на сайте Avito.

Птицы содержатся в огороженном вольере, отдельно от других видов, с полноценным уходом, все санитарные и профилактические нормы соблюдены. Самец уже сбросил хвостовые перья с наступлением похолодания. Перья у павлинов не подрезаны, все особи полностью здоровы.

