Свердловчан ожидает облачная погода без осадков
Свердловчан ждет переменная облачность
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Свердловской области 26 октября ожидается переменная облачность, преимущественно сухая погода и небольшое потепление. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
«26 октября будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман», — сказано в telegram-канале станции.
В области ветер будет западный, скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура ночью может опуститься до –3 градусов, в низинах столбик термометра может достигать –6. В дневные часы по региону потеплеет до +5…+10 градусов.
В Екатеринбурге ожидается облачность с прояснениями, осадки маловероятны. Температура ночью будет держаться на отметке около +1 градуса, днем воздух прогреется до +8.
