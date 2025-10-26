Логотип РИА URA.RU
Свердловчан ожидает облачная погода без осадков

26 октября 2025 в 06:23
Свердловчан ждет переменная облачность

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области 26 октября ожидается переменная облачность, преимущественно сухая погода и небольшое потепление. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

«26 октября будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман», — сказано в telegram-канале станции.

В области ветер будет западный, скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура ночью может опуститься до –3 градусов, в низинах столбик термометра может достигать –6. В дневные часы по региону потеплеет до +5…+10 градусов.

В Екатеринбурге ожидается облачность с прояснениями, осадки маловероятны. Температура ночью будет держаться на отметке около +1 градуса, днем воздух прогреется до +8. 

