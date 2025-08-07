Вырубил и вызвал скорую: что известно о драке, в которой погиб подросток из Косулино

В Косулино школьник вырубил друга и вызвал скорую помощь

07 августа 2025 в 17:16

Трагедия произошла на лесной тропе 6 августа (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU новость из сюжета В Косулино подросток ударом убил сверстника Школьник, который ударом убил 15-летнего Кирилла (имя изменено) в Косулино (Свердловская область), сам вызвал скорую помощь. Спасти потерпевшего пытались и прохожие, но не получилось. Все, что известно о трагедии, которая потрясла уральское село, — в сбойке URA.RU. Обстоятельства трагедии Днем 6 августа Кирилл с друзьями отправился на речку. Искупавшись, компания пошла домой. Кирилл шел с двумя друзьями. По предварительным данным, мальчики подбрасывали наручные часы одного из них. Ремешок порвался. Что, вероятно, привело в ярость владельца, он кинулся на парня. Кирилл, как говорят его друзья, начал разнимать драку, но получил удар в солнечное сплетение. Парень упал, его пытались реанимировать, но не вышло. По неофициальным данным, после ЧП мальчик, который нанес удар, убежал в лес. Там его задержали силовики. Что известно об участниках драки Кирилл воспитывается только мамой. Она работает почтальоном в Екатеринбурге. Также у парня есть младшая сестра (12-13 лет) и бабушка. «Кирилл был добрым и отзывчивым. Да, у него были свои загоны, но у кого их нет?» — описал его товарищ. Неравнодушные открыли сбор на похороны. Подозреваемый с 2014 года воспитывается бабушкой и дедушкой, сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Мать парня лишена родительских прав. Он и Кирилл знакомы с детства, учились вместе в школе №3. Что ждет подозреваемого? Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, по факту случившегося возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Парню грозит лишение свободы до десяти лет. Вероятно, в ближайшее время следователи выйдут в суд для избрания меры пресечения.

