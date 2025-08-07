Вырубил и вызвал скорую: что известно о драке, в которой погиб подросток из Косулино

Школьник, который ударом убил 15-летнего Кирилла (имя изменено) в Косулино (Свердловская область), сам вызвал скорую помощь. Спасти потерпевшего пытались и прохожие, но не получилось. Все, что известно о трагедии, которая потрясла уральское село, — в сбойке URA.RU.
Обстоятельства трагедии
Днем 6 августа Кирилл с друзьями отправился на речку. Искупавшись, компания пошла домой. Кирилл шел с двумя друзьями. По предварительным данным, мальчики подбрасывали наручные часы одного из них. Ремешок порвался. Что, вероятно, привело в ярость владельца, он кинулся на парня. Кирилл, как говорят его друзья, начал разнимать драку, но получил удар в солнечное сплетение.
Парень упал, его пытались реанимировать, но не вышло. По неофициальным данным, после ЧП мальчик, который нанес удар, убежал в лес. Там его задержали силовики.
Что известно об участниках драки
Кирилл воспитывается только мамой. Она работает почтальоном в Екатеринбурге. Также у парня есть младшая сестра (12-13 лет) и бабушка. «Кирилл был добрым и отзывчивым. Да, у него были свои загоны, но у кого их нет?» — описал его товарищ. Неравнодушные открыли сбор на похороны.
Подозреваемый с 2014 года воспитывается бабушкой и дедушкой, сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Мать парня лишена родительских прав. Он и Кирилл знакомы с детства, учились вместе в школе №3.
Что ждет подозреваемого?
Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, по факту случившегося возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Парню грозит лишение свободы до десяти лет. Вероятно, в ближайшее время следователи выйдут в суд для избрания меры пресечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!