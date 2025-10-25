В России определили лучших блогеров страны

Участие в проекте приняли 24,5 тысячи блогеров со всей страны Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Калининградской области огласили имена победителей пятого, юбилейного, сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В число финалистов вошли 29 блогеров из 18 регионов страны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе проекта.

«29 человек из 18 регионов стали главными героями года — авторами, которые искренне и честно говорят с аудиторией, вдохновляют на развитие и показывают, как сила слова способна объединять страну. Имена самых креативных участников образовательного трека „Медиакампус“ прозвучали на торжественном закрытии медиафорума „ТопБЛОГ“, прошедшего в центре развития молодежных медиа „ШУМ“ — проекте от Росмолодежи», — сказано в сообщении.

В преддверии финала проекта 150 наиболее успешных блогеров на медиафоруме «ТопБЛОГ» обсуждали актуальные тенденции в сфере блогосферы, участвовали в тематических дискуссиях, занимались созданием контента с социальной направленностью и прорабатывали практические кейсы. В частности, участники предлагали концепции UGC-кампании для Института развития интернета, а также разрабатывали уникальный контентный проект, посвященный путешествиям, для национального мессенджера MAX.

Всего было подано 24,5 тысячи заявок на участие. Победителей поздравил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

«Каждый человек, которого слушают и читают десятки и сотни людей, очень важен — ведь именно вы становитесь голосами нашего общества. Ваше влияние огромно, и мы хотим, чтобы вы были нашими союзниками. Проект „ТопБЛОГ“ — часть платформы „Россия — страна возможностей“, учрежденной Президентом страны, — создан для поддержки тех, кто делает первые шаги в блогинге и стремится развивать свое дело», — подчеркнул Жарич.

Он также отметил, что проведение пятого, юбилейного, сезона продемонстрировало высокий спрос и эффективность проекта, вследствие чего правительство России намерено и дальше оказывать содействие создателям цифрового контента. С текущего года блогерская деятельность получила официальный статус экономической отрасли, а профессия блогера была признана на государственном уровне. По словам Жарича, этот шаг является важным этапом в развитии индустрии и укреплении мер поддержки для создателей контента.

В пресс-службе проекта добавили, что победители получат сертификаты на прохождение программы «Маркетинг в интернете» от Президентской академии. Кроме того, им предоставят доступ к образовательному курсу от бизнес-тренера и писателя Нины Зверевой.