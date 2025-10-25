Умер один из участников мошеннической схемы с квартирой Ларисы Долиной

Отмечается, что Долина перевела погибшему 15 миллионов рублей Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Москве скончался один из дропперов, причастный к обналичиванию 15 миллионов рублей, похищенных в результате мошенничества с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официальные документы.

«В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. <…> Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В.», — сказано в сообщении ТАСС. Причины смерти не раскрываются.

По данным следствия, на банковский счет мужчины поступили средства от Долиной в размере 5 миллионов рублей, а также 10 миллионов рублей 27 июня. В назначении платежа указывалась оплата услуг, общая сумма переводов составила 15 миллионов рублей. Всего по этому делу фигурируют десять дропперов. Расследование в отношении остальных участников продолжается.

