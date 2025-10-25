Умер один из участников мошеннической схемы с квартирой Ларисы Долиной
Отмечается, что Долина перевела погибшему 15 миллионов рублей
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В Москве скончался один из дропперов, причастный к обналичиванию 15 миллионов рублей, похищенных в результате мошенничества с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официальные документы.
«В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. <…> Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В.», — сказано в сообщении ТАСС. Причины смерти не раскрываются.
По данным следствия, на банковский счет мужчины поступили средства от Долиной в размере 5 миллионов рублей, а также 10 миллионов рублей 27 июня. В назначении платежа указывалась оплата услуг, общая сумма переводов составила 15 миллионов рублей. Всего по этому делу фигурируют десять дропперов. Расследование в отношении остальных участников продолжается.
В августе 2024 года Лариса Долина подверглась мошенническим действиям, в результате которых лишилась порядка 120 млн рублей, вырученных от реализации своей недвижимости в центре Москвы. После произошедшего артистка обратилась за помощью в правоохранительные органы и одновременно инициировала судебный процесс против покупательницы квартиры Полины Лурье. В марте 2025 года Хамовнический районный суд Москвы вынес решение о возврате квартиры в собственность Долиной. Ранее также один из участников фигурантов дела об афере с квартирой певицы попросился на СВО, передает MK.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.