Начальник Генштаба проверил выполнение боевых задач группировки «Центр»
25 октября 2025 в 12:05
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов осуществил инспекцию выполнения боевых задач подразделениями группировки "Центр" на красноармейском направлении. Он отметил достижения военных в ходе освобождения территорий Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал