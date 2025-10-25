Песков: Путин всегда уважительно относится к коллегам

По словам Пескова, для него Путин является авторитетом в плане отношения к главам других государств Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин всегда проявляет уважение к своим зарубежным коллегам и никогда не позволяет себе нелестных высказываний, даже в адрес самых уязвимых глав государств. О таком подходе главы государства сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойденным авторитетом является президент Путин. Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», — сказал Песков в разговоре с ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Путин относится к руководителям других государств с уважением. Он также всегда высказывается о них в уважительном тоне, хотя иногда делает это достаточно критически, отметил Песков.

