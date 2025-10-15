Президент России Владимир Путин руководствуется исключительно интересами РФ и ее граждан при принятии решений, в том числе — в вопросах внешней политики. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя позицию американского лидера Дональда Трампа в отношении действий российского коллеги.
«Президент Российской Федерации руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа, и все, что он делает, это для обеспечения настоящего и будущего наших людей. Именно для этого проводится специальная военная операция. Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло», — заявил Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас возникают определенные трудности с урегулированием конфликта, причина которых — действия киевского режима. Украина ежедневно подталкивается европейскими государствами к продолжению вооруженного конфликта.
В сложившейся ситуации Россия не видит возможных альтернатив введенной паузы. Вместе с тем Кремль выражает признательность американской стороне за неоднократно озвученную готовность содействовать мирному урегулированию.
Песков отдельно отметил, что российская экономика обладает достаточным запасом прочности. По словам представителя Кремля, это позволяет властям страны реализовывать все намеченные планы, несмотря на внешние вызовы и санкционное давление.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство текущим процессом урегулирования конфликта на Украине. Об этом глава американского государства заявил в интервью о дружбе с главой России Владимиром Путиным. Трамп заявил, что «очень разочарован» ходом урегулирования ситуации.
