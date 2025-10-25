Раскрыты сценарии применения технологии «Судного дня» после ядерных ударов

В России разработали несколько сценариев применения дрона на случай ядерного удара Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России разработаны различные сценарии применения беспилотника «Судного дня» в случае угрозы ядерного удара. Об этом рассказал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Дрон является частью системы мониторинга уровня загрязнения окружающей среды после нанесения ядерных ударов и входит в проект „Хруст“. Детали сценариев мы не раскрываем, однако работы над проектом находятся в активной фазе», — сообщил Кузякин в разговоре с ТАСС.

Как отметил Кузякин, внедрение данной технологии способно сохранить множество человеческих жизней, несмотря на существующие опасения полного уничтожения. По утверждению конструктора, большинство населения планеты вряд ли ощутит непосредственные последствия ядерного удара. Тем не менее, в первые недели после взрывов радиоактивная пыль и зола, поднявшиеся в атмосферу вследствие масштабных пожаров в зонах эпицентров, начнут распространяться по всему миру.

В течение первых часов после ядерного удара радиационный фон сохраняется на крайне высоком уровне. В этот период требуется организовать эвакуацию пострадавших, развернуть временные пункты размещения и определить оптимальные маршруты для передвижения. Как отметил Кузякин, на данной стадии особенно важны оперативные и мобильные средства дистанционного зондирования.