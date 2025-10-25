Зеленский призвал Европу одолжить системы Patriot до получения их от США

Зеленский призвал Европу одолжить комплексы Patriot до того, как Киеву их предоставит США Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским странам с просьбой временно предоставить Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из своих арсеналов до поступления соответствующих систем из Соединенных Штатов. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте Офиса главы государства.

Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с США о приобретении данных систем, однако их немедленная поставка невозможна, поскольку ряд европейских государств уже ожидают своей очереди на получение вооружения перед Киевом. Тем не менее президент выразил надежду на возможность изменить сложившуюся ситуацию. Кроме того, по словам Зеленского, в распоряжении европейских стран имеется достаточное количество комплексов Patriot, которые на данный момент не задействованы.

«И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами», — сказал президент Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер Дональд Трамп ранее сообщал, что Вашингтон и Евросоюз достигли соглашения о передаче вооружения производства США Украине, причем финансовое бремя возьмет на себя Европа. Планируемая помощь предусматривает поставку не только ракет, но и зенитных ракетных комплексов Patriot.