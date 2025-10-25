Mash: Лепс попал в больницу после концерта

Из-за плохого самочувствия Григория Лепса под угрозой срыва оказался тур по России Фото: Илья Московец © URA.RU

Известный певец Григорий Лепс попал в больницу после концерта во Владивостоке, который прошел 19 октября. После выступления музыкант был вынужден срочно обратиться за медицинской помощью в Боткинскую больницу в Москве. Концерты и корпоративные мероприятия, запланированные на ближайшие недели, отменены как минимум до конца октября. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на источники в окружении артиста.

«Отравление серьезное, состояние тяжелое, ближайший концерт в Казани тоже может сорваться», — сообщил источник telegram-канала из окружения певца. Информация о госпитализации держится в секрете: на данный момент о состоянии певца знает только узкий круг доверенных лиц.

После концерта во Владивостоке артист был доставлен в больницу на капельницу. Российская часть гастрольного тура находится под угрозой срыва: отменены три ближайших концерта и все корпоративы, передают источники.

