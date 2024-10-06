Авиакомпания SouthWind продлила полетную программу из Перми в Турцию

Полеты из Перми в Анталью будут осуществляться до конца декабря 2024 года
Турецкая авиакомпания SouthWind («Южный ветер») продлила полетную программу из Перми в Анталью до конца декабря 2024 года. Информация об этом содержится в расписании аэропорта Большое Савино.
«Полетная программа действует до 26 декабря 2024 года. Тип самолета — Boeing-737. Время в пути составит пять часов», — сообщается в расписании аэропорта Большое Савино.
Ранее авиаперевозчик планировал выполнять полеты до ноября текущего года. Сейчас из Перми в Анталью летают три авиакомпании: Ural Airlines, SouthWind и Azur Air.
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