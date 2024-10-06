06 октября 2024
05 октября 2024

Авиакомпания SouthWind продлила полетную программу из Перми в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Полеты из Перми в Анталью будут осуществляться до конца декабря 2024 года
Полеты из Перми в Анталью будут осуществляться до конца декабря 2024 года Фото:

Турецкая авиакомпания SouthWind («Южный ветер») продлила полетную программу из Перми в Анталью до конца декабря 2024 года. Информация об этом содержится в расписании аэропорта Большое Савино.

«Полетная программа действует до 26 декабря 2024 года. Тип самолета — Boeing-737. Время в пути составит пять часов», — сообщается в расписании аэропорта Большое Савино.

Ранее авиаперевозчик планировал выполнять полеты до ноября текущего года. Сейчас из Перми в Анталью летают три авиакомпании: Ural Airlines, SouthWind и Azur Air.

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Турецкая авиакомпания SouthWind («Южный ветер») продлила полетную программу из Перми в Анталью до конца декабря 2024 года. Информация об этом содержится в расписании аэропорта Большое Савино. «Полетная программа действует до 26 декабря 2024 года. Тип самолета — Boeing-737. Время в пути составит пять часов», — сообщается в расписании аэропорта Большое Савино. Ранее авиаперевозчик планировал выполнять полеты до ноября текущего года. Сейчас из Перми в Анталью летают три авиакомпании: Ural Airlines, SouthWind и Azur Air.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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