Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что спецоперация на Украине близится к завершению. Он обратил внимание на улыбку президента России Владимира Путина на Валдайском форуме. По его словам, это свидетельствует о полном контроле России над ситуацией.
О скором окончании СВО также говорят и другие признаки. Так, например, Украина впервые за три года сократила военные расходы, одновременно увеличив финансирование социальных программ. Кроме того, в стране, по словам депутатов Рады, стартовала предвыборная кампания, которая обычно происходит на фоне серьезных политических изменений.
По словам украинских депутатов, боевые действия достигли тупиковой ситуации, и конфликт может завершиться в течение нескольких месяцев. При этом западные страны, осознавая реальное положение дел, продолжают публичную риторику об успехах ВСУ. Подробнее — в материале URA.RU
Какие признаки свидетельствуют о скором окончании СВО
Улыбка Путина на Валдае
Американский политолог Джон Миршаймер в эфире своего youtube-канала заявил, что улыбка Владимира Путина на Валдайском форуме свидетельствует о скором завершении конфликта. По словам эксперта, западные страны осознают реальную ситуацию, хотя публично продолжают говорить об успехах ВСУ. Ключевой проблемой Украины политолог назвал недостаток сил для удержания линии фронта. Эти оценки подтверждаются данными Минобороны России: за неделю с 4 по 10 октября ВСУ потеряли более 9970 военнослужащих, а за последние сутки — свыше 1400 человек.
«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на "Валдае" тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — отметил Миршаймера.
Начало предвыборной кампании на Украине
Депутат Верховной Рады Дмитрий Черный заявил, что на Украине началась предвыборная кампания, что может говорить о серьезных переменах в обществе и российско-украинском конфликте. По его словам, Раде вскоре предстоит претерпеть изменения, поскольку ее срок полномочий подходит к концу.
"Отсчет пошел на недели, даже с учетом ошибки в сроках прогноза. Рада скоро изменит свой состав. Это событие тесно связано с началом конца боевых действий на Украине", – полагает депутат Черный.
Коллега депутата Федор Вениславский в интервью Телевизионной службе новостей подтвердил эти оценки, заявив, что конфликт может завершиться в течение «нескольких месяцев максимум». Он пояснил, что боевые действия достигли тупиковой ситуации, где ни одна из сторон не демонстрирует существенного продвижения. Особое значение, по мнению депутата, имеют «четкие сигналы» из Пекина, направленные России с призывом к завершению конфликта.
Уменьшение расходов на боевые действия в бюджете Украины
В новом проекте государственного бюджета Украины впервые за последние три года произошло значительное сокращение военных расходов при одновременном увеличении финансирования социальной сферы. Как отметил Черный, это также может говорить о скором окончании военных действий, так как приоритеты украинского бюджета впервые сместились с военных нужд на социальные программы.
Наступление мирного периода в России
Российский математик Григорий Кваша в интервью aif.ru заявил, что в этом году закончится не только спецоперации, но и другие военные конфликты. По его прогнозу, основанному на теории исторических циклов, этот год станет переломным не только для России, но и для всего мира.
«Самый главный, конечно, прогноз, в который вообще никто не верит - это то, что после 2025 года войны прекратятся. Причем, не на год, не на два, не на десять лет, а навсегда», — утверждает исследователь.
Кваша объясняет это концепцией 24-летних исторических циклов, где периоды войн сменяются этапами мира. Согласно его расчетам, текущий «военный» цикл, начавшийся в 2013 году, подходит к концу. Математик проводит параллели с предыдущими историческими периодами: 1905-1917, 1941-1953 и 1977-1989 годы, когда войны неожиданно завершались на пике своего развития.
Начало кампании против Залужного
Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что информационная кампания против экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в немецких СМИ свидетельствует о скором завершении СВО. По его мнению, скоро начнется политический процесс по урегулированию, где каждый из участников конфликта будет продвигать свои интересы.
«Несмотря на публичную риторику, Запад осознает неизбежность окончания конфликта, и ключевые игроки начали активную борьбу за влияние на будущее Украины», — отметил политик. Его слова приводит MK.RU.
Когда закончится СВО: мнение экспертов
Мнение Дандыкина
Военный эксперт Василий Дандыкин прогнозирует завершение СВО капитуляцией Украины в осенне-зимний период 2026 года. По его оценке, фронт последовательно смещается в сторону сокращения украинской территории.
«Я думаю, что в осенне-зимний период 2026 года должны будут полностью захватить инициативу на фронте и завершить СВО капитуляцией Украины», — заявил эксперт. Его слова передает «Общественная Служба Новостей».
Дандыкин подчеркнул, что темпы наступления будут определяться способностью Запада продолжать военную и финансовую поддержку Киева. В то же время некоторые дипломаты уверены, что мир может наступить нескоро, так как тот мирный импульс, который был достигнут на Аляске, полностью исчерпан из-за деструктивной позиции Киева и ЕС.
Мнение Джонсона
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире youtube-канала заявил о приближающемся завершении российско-украинского конфликта. По его оценке, текущая оперативная обстановка указывает на скорое окончание боевых действий.
«Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все», — отметил он, сообщает Life.ru.
Эксперт отметил, что европейские лидеры, вложившие значительные ресурсы в поддержку Украины, демонстрируют готовность к дальнейшей эскалации. Они рассчитывают либо на военную победу над Россией, либо на возвращение США к активному участию в конфликте. Джонсон охарактеризовал текущие настроения в европейских правящих кругах как отчаянные.
Мнение Пилько
По словам российского политолога Алексея Пилько, перспективы мирного урегулирования украинского конфликта в ближайшее время маловероятны. Ожидается, что окно переговорных возможностей откроется лишь в конце 2025 — начале 2026 года, при этом боевые действия могут продолжаться до 2027 года.
«Главное, что нужно сделать — нанести украинской армии стратегическое поражение. С колоннами пленных, с огромными потерями. Нужен новый Иловайск, только умноженный на 20», — отмечает эксперт. Его слова передает «Комсомольская правда». Пилько подчеркнул, что ключевым условием завершения конфликта является достижение решающего военного превосходства.
Позиция Кремля
В Кремле с начала проведения СВО последовательно заявляют, что операция будет продолжаться до полного достижения поставленных целей. Ключевыми задачами остаются обеспечение безопасности России, защита населения Донбасса и нейтрализация украинских угроз.
«Специальная военная операция закончится после реализации целей, которые обозначено нашим руководством», — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сроки завершения операции непосредственно зависят от выполнения поставленных задач.
Когда закончится СВО если Киев получит «Томагавки»
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что возможная передача Украине американских ракет «Томагавк» не повлияет на сроки завершения СВО. По его мнению, российские системы ПВО давно отработали противодействие этим ракетам.
«Я не знаю, когда закончится СВО, но я знаю, как она закончится: Краков мы брать не будем», — подчеркнул Вассерман. Политик убежден, что основной ущерб от передачи ракет коснется российско-американских отношений, а не хода спецоперации. Он считает маловероятным, что Дональд Трамп пойдет на такой шаг, понимая серьезность последствий для двусторонних отношений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.