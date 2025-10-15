Завершение конфликта на Украине уже не за горами. Об этом сообщила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. По ее словам, у нее есть определенная информация, которая это подтверждает. При этом другие эксперты полагают, что боевые действия могут идти вплоть до 2030 года. Подробнее о прогнозах и сроках завершения СВО — в материале URA.RU.
Конфликт закончится, если Киев выполнит требования Москвы
Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в интервью NEWS.ru заявил, что конфликт на Украине может завершиться в кратчайшие сроки, если киевские власти откажутся от прозападного курса и выполнят требования, выдвинутые Москвой. По его мнению, прекращение поддержки со стороны Запада и переход к политике, учитывающей интересы собственного народа, позволят Украине быстрее прийти к миру.
"Единственное, что может изменить ситуацию, это если украинские власти пошлют подальше всех своих западных спонсоров и начнут думать о собственной стране и народе. Тогда конфликт на Украине закончится в течение нескольких дней", — пояснил Марков.
Боевые действия прекратятся уже в ноябре этого года
Боевые действия на территории Украины могут прекратиться к концу ноября 2025 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в интервью украинскому изданию Telegraf. По его словам, среди украинских политиков и депутатов все чаще обсуждается вероятность скорого прекращения боевых столкновений, однако речь не идет о заключении мира или подписании соглашений.
Финал уже близок
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире youtube-канала заявил, что российско-украинский конфликт, по его мнению, близок к завершению. Он отметил, что в Европе усиливается чувство отчаяния, поскольку местные элиты вложили значительные ресурсы в поддержку Украины. Джонсон также подчеркнул, что европейские лидеры готовы к дальнейшей эскалации, надеясь либо на военную победу, либо на возвращение США к активному участию в конфликте.
Битва будет идти еще в 2026 году
Командир бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса Эдуард Шарафиев заявил, что завершения спецоперации в ближайшее время ожидать не стоит. По его словам, украинское руководство принимает решения под давлением западных спонсоров, а не исходя из интересов своего народа.
"Определить сроки окончания конфликта сложно, учитывая продолжающуюся поддержку Украины со стороны Запада. По всей вероятности, боевые действия продолжатся и в следующем году", — отметил Шарафиев в беседе с изданием "Царьград".
По его словам, в украинском руководстве отсутствует стремление защищать национальные интересы. Если бы ситуация была иной, власти страны приняли бы условия Москвы, включая нейтральный статус Украины и восстановление прав русского языка.
Из-за Европы бои на Украине затянутся до 2030 года
Депутат Госдумы и генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что Украина не заинтересована в переговорах. Она сосредотачивает усилия на получении американских ракет Tomahawk, в то время как Европа, будучи союзником Киева, также готовится к возможному военному противостоянию с Россией.
Он также отметил, что Европа открыто заявляет о подготовке к войне с Россией к 2030 году, нацеливаясь на полную перестройку оборонно-промышленного комплекса и создание вооруженных сил, способных к длительному противостоянию. По его мнению, Запад будет способствовать тому, чтобы конфликт продолжался как минимум до 2030 года. Соболев также подчеркнул, что диалог невозможен с действующим руководством Украины и что Киев наращивает удары по российской территории, в том числе по Белгородской области и нефтеперерабатывающим заводам.
